Coronavirus: Jan Jambon estime que le couvre-feu devient «progressivement disproportionné»

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) estime qu’il pourrait y avoir « un problème », si une région devait vacciner beaucoup plus vite ou moins vite qu’une autre. « Dans une région, il serait approprié d’introduire plus de flexibilité, alors que dans une autre région, cela ne serait pas possible. Nous arrivons à un point critique lorsqu’il y a de si grandes différences dans la stratégie de vaccination », a déclaré M. Jambon mardi au Parlement flamand.

Jan Jambon est venu au parlement flamand pour expliquer les décisions qui ont été prises vendredi dernier lors du Comité de concertation. La plupart des questions portaient sur des questions qui n’avaient pas été tranchées vendredi. Le ministre-président flamand s’est de nouveau exprimé au sujet du couvre-feu, qualifiant cette intervention de « progressivement disproportionnée. » Mais le couvre-feu n’était même pas à l’ordre du jour vendredi, a-t-il dû admettre.