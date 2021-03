La fibule, les grenats et les braies

Fibule : un mot qui nous a bien fait glousser au cours d’histoire. Pourtant, c’est précieux une fibule, c’est ce qui tient votre manteau en place, c’est l’ancêtre du bouton, inventé un peu plus tard au Moyen-Âge. Celles du musée de Mariemont comportent de précieux grenat venus d’Inde et du Sri Lanka très exactement, une région un rien éloignée du lieu où ces objets ont été découverts, c'est-à-dire... le Hainaut. 360 objets, armes, bijoux, vaisselle... s’exposent dans les vitrines, pour la plupart appartenant à la superbe collection du musée, initiée par ce passionné qu’était Raoul Warocqué, dernier seigneur de Mariemont qui a initié des fouilles un peu partout en Wallonie. Six costumes (chausses, jarretières, braies...) ont été réalisés par les élèves de coupe-couture de l’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre, à Soignies.