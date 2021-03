Ligue des champions: le paradoxe Mohamed Salah à Liverpool

Meilleur buteur de Liverpool cette saison, Mohamed Salah porte comme il peut les ambitions de son club. Et ce, même si son attitude non-verbale fait de plus en plus jaser dans les couloirs d’Anfield.

Entre une défense plombée par les pépins musculaires (Van Dijk, Gomez, Matip, Kabak), des grotesques erreurs individuelles et une forme en chute libre, Liverpool n’a quasiment aucun motif de satisfaction à se mettre sous la dent. Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, ne parvient pas à se réinventer et à donner un nouvel élan à une équipe, qui semble être arrivée au bout du rouleau physiquement et mentalement. Se dirige-t-on déjà vers une fin de cycle du côté des Scousers, lauréat de la Ligue des champions en 2019 et de la Premier League en 2020 ? Poser la question, c’est déjà y répondre en partie.