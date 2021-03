Le PSG veut enfin exorciser la «remontada»

Au gré des saisons et des exploits en tout genre, la « remontada » est devenue un fantasme pour certains. Un cauchemar pour d’autres. Cette notion, le PSG ne veut plus en entendre parler. Il veut même définitivement l’exorciser ce mercredi à l’occasion de la manche retour des huitièmes de finale. Pour ce faire, les Parisiens semblent avoir toutes les cartes en mains pour enfin supprimer définitivement cette soirée de leur carte mémoire (6-1, le 8 mars 2017). « Vous nous saoulez avec la remontada. C’était avant, il y a de nouveaux joueurs maintenant, c’est totalement autre chose. Il n’y a aucun stress », expliquait le défenseur Abdou Diallo, comme pour prouver que la sérénité s’est immiscée dans le vestiaire du Parc des Princes. Il faut dire que rien ne semble présager un retournement de situation en faveur du Barça qui, depuis cette fameuse remontada, a plutôt pris l’habitude de devoir gérer les gueules de bois que d’être le roi de la nuit. L’AS Roma, Liverpool et le Bayern en sont d’ailleurs des témoins privilégiés.