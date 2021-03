Le dragon, la colombe et la lyre

L'exposition possède enfin sa bande originale dont la composition a été confiée à Julian Cuvilliez (chercheur en archéo-musicologie, luthier et multi-instrumentiste). Baptisé The Dragon and The Dove, cet ensemble spécialement créé pour l'occasion réunit 15 musiciens internationaux. Le dragon a le son d’un carnyx, instrument de musique celtique, et la colombe (dove), la voix d’une soliste appuyée par un chœur d’homme. Un 3e instrument, la lyre, contribue au dialogue tout au long de la pièce. Fait insolite, le son de cette lyre n'a plus été entendu depuis 15 siècles ! C’est lors d’une mission scientifique au musée de Cologne que Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne, avec le Pôle de Recherche, d'Interprétation et d'Archéologie Expérimentale, ont pu reconstituer une lyre du VIe siècle qui a servi à la composition pour le Musée.