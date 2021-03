Ligue des champions: le PSG a appris à vivre sans Neymar

L’ampleur du score (1-4) et la prestation dévastatrice de Mbappé (3 buts) à l’aller rendent son absence moins alarmante. Presque banale pour Pochettino qui a rarement pu compter sur lui. Dans le PSG que l’Argentin façonne, au gré des absences d’autres cadres, il ne devrait pourtant pas s’en passer.

Touché aux adducteurs le 11 février dernier en Coupe de France à Caen, Neymar n’est pas encore complètement remis. Les adducteurs, c’est une «sale bête», sournoise. Il faut croire que le staff médical n’a pas reçu 100% de garantie sur la guérison de Neymar et que le jeu n’en valait pas le risque – quelques dizaines de minutes contre la partie cruciale d’une saison.

Bien sûr, le football est aussi une «sale bête» et la «remontada» que ce même PSG avait subie en 2017 l’avait rappelé. Mais son principal acteur – Neymar – ne sera pas là. Ni d’un côté ni de l’autre, surtout. Oui parce que ce Barça a 4 ans de plus et du talent en moins. À commencer par Neymar que 222 millions d’euros n’ont pas suffi à remplacer.