Le cabinet de Maggie De Block aurait ignoré les multiples mises en garde des experts avant la crise

Dans une enquête, nos confrères du quotidien flamand Het Nieuwsblad affirment que le cabinet de la ministre de la Santé de l’époque, Maggie De Block aurait ignoré à plusieurs reprises les recommandations des experts, tentant au contraire de rassurer la population.

En date du 22 février 2020, près de 3 semaines avant le premier lockdown, un rapport du Comité scientifique témoigne déjà de l’inquiétude des experts. Le rapport de trois contiendrait pas moins de 23 points d’interrogation et 5 points d’exclamation. « Un fait sans précédent pour le si calme Steven Van Gucht qui a rédigé le rapport ». Ce rapport seraot arrivé au cabinet de Maggie De Block, et au sommet du SPF Santé publique. Dans une interview accordée au Tijd quelques jours plus tard, elle explique que le virus n’est pas si agressif et que « notre pays est prêt à affronter le coronavirus ».