Les 1.200 km de la ligne Pékin-Hankou: c’était au temps où le rail belge faisait recette…

L’Europe et ses membres ont décidé de placer le millésime 2021 sous le sceau de « l’année du Rail ». Une drôle d’année, à tous points de vue, où le covid-19 joue encore largement les trouble-fête. Mais finalement, pourquoi ne pas en profiter pour insister sur le rôle économique et écologique du train en ces temps de pause et de réflexion sur l’avenir ?

Que ceux qui attendent impatiemment l’achèvement du RER ne lisent pas les lignes qui suivent, ça risque de leur faire un peu de peine, de soulever quelques déceptions. Le RER bruxellois, pour rappel, vise à compléter l’offre de la périphérie urbaine vers la capitale. Les études de faisabilité datent plus ou moins de la fin des années 80. Les travaux de ce RER, autrefois rebaptisé « réseau éternellement retardé » par un ancien ministre bruxellois de la Mobilité, devaient être initialement terminés pour 2012. Ils sont aujourd’hui achevés côté flamand tandis que, côté francophone, on ne désespère pas d’en voir la fin vers 2026, 2027.