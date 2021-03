Coronavirus: le testing salivaire au banc d’essai dans les écoles

Un jour par semaine, le directeur de l’école Sainte-Bernadette d’Auderghem se livrera à un crachat matinal. Pour la bonne cause, rassurez-vous. Son prélèvement, comme celui des 105 membres de son personnel, s’inscrit dans un plan de lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus. L’établissement scolaire de la Région bruxelloise s’est vu sélectionner pour participer à un projet pilote de dépistage. L’objectif : identifier le plus rapidement possible d’éventuels clusters et ainsi limiter la fermeture des écoles.