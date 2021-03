Plus de 8.400 personnes ont répondu qu’elles participaient et 32.000 qu’elles étaient intéressées par cet événement parodique au Bois de la Cambre le 1er avril. « Ceci n’est pas un poisson d’avril, mais un poison d’avril », préviennent les organisateurs.

Un festival de musique a été annoncé sur Facebook et rassemble déjà plus de 8.400 personnes ont déjà répondu qu’elles participeraient à l’événement tandis que plus de 32.000 se disaient intéressées. « », un festival qui se tiendra au Bois de la Cambre le... 1er avril 2021 peut-on lire sur Facebook.