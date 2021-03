200 perquisitions simultanées en Belgique: 48 personnes privées de liberté et 17 tonnes de cocaïne saisies

Ce matin, la police a mené plus de 200 perquisitions et 48 personnes ont été privées de liberté et emmenées pour audition, a expliqué le Parquet fédéral lors d’une conférence de presse. Il s’agit d’une action menée dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral, dirigé par un juge d’instruction du tribunal de première instance d’Anvers contre Sky ECC, soupçonnée d’être une « organisation criminelle » fournissant intentionnellement des téléphones chiffrés au milieu criminel.

L’enquête concerne une organisation criminelle suspectée de fournir des téléphones cryptés au milieu criminel. Le dossier a été ouvert fin 2018 à la suite de plusieurs enquête menées dans tout le pays ces dernières années. L’épicentre de l’utilisation de ces téléphones cryptés se trouve dans l’arrondissement judiciaire d’Anvers (50 %), et plus précisement sur le port et ses environs. 25% des utilisateurs actifs de ces téléphones dans le monde se trouvent en Belgique (6000) et aux Pays-Bas (12.000).