De 1900 à aujourd’hui, l’histoire de l’art au féminin

Si les femmes artistes existent depuis toujours, elles ont été longtemps empêchées d’exprimer leur créativité. Les écoles d’art leur ont été interdites en France jusqu’en 1906. Cantonnées à la vie familiale et domestique, s’imposer dans ce domaine jalousement gardé par les hommes fut, et est encore aujourd’hui, un combat. Pour situer l’étendue de la dominance masculine, le centre Pompidou nous livre un chiffre interpellant : à ce jour les œuvres réalisées par des femmes ne représentent que 21 % de leur collection. En faisant découvrir par un MOOC (pour Massive Open Online Course qui désigne des cours en ligne accessible à tous) les XX et XXIe siècles à travers l’œil de ces femmes artistes trop souvent méconnues, c’est une nouvelle histoire de l’art qui s’écrit, loin des canons de beauté imposés par les hommes. Une histoire plus brute et très engagée.