Cinéma: attendre une sortie en salle ou pas, voilà la question

Des films qui sortent en DVD avant de sortir en salles. Des films qui sortent en VOD et ne sortiront peut-être pas en salles. Des films qui sortent en VOD et en DVD sans être passés par la salle. Depuis la pandémie et la fermeture des cinémas, le calendrier des sorties de films est profondément perturbé. Si certains distributeurs jurent par la salle et gardent précieusement leurs films pour la réouverture, d’autres craignent que le temps joue contre l’envie et lâchent du lest, un peu, beaucoup… afin que leurs films vivent envers et contre tout.