Les Jeux olympiques de Tokyo probablement sans spectateurs issus de l’étranger

Des compétitions, bien plus que des jeux. A mesure que le sablier d’impatience s’égrène, semant de petits grains permettant de tracer la route vers Tokyo, la prédiction d’Olav Spahl (directeur du sport de haut niveau au COIB) et de tant d’autres membres de la famille olympique se dessine avec plus de netteté. Sauf cataclysme épidémiologique, les JO devraient bel et bien s’ouvrir le 23 juillet prochain, mais ce sera plus que vraisemblablement sans public issu de l’étranger. Option qui, si elle n’est pas confirmée officiellement à ce stade, ne fait guère de doute à terme. La formule encore plus pessimiste, celle du huis clos, n’est elle-même pas totalement écartée, compte tenu des soubresauts de la situation sanitaire dans un pays où l’état d’urgence a, localement, été prolongé d’une quinzaine.