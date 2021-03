Respect de l’environnement et des droits fondamentaux: l’UE veut imposer la responsabilité des entreprises

Le Parlement européen devrait apporter ce mercredi une nouvelle pierre à l’édifice d’une Europe plus « durable » : respectueuse de l’environnement et des droits humains et sociaux. Le projet d’une législation européenne en la matière devrait obtenir le soutien d’une majorité des eurodéputés. Cette législation obligera les entreprises qui opèrent dans l’UE (qu’elles soient européennes ou non) à garantir le respect de ces droits fondamentaux – tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.

Didier Reynders, le commissaire européen en charge du dossier, s’est engagé à déposer une proposition « ambitieuse », sous peu, lors du débat parlementaire lundi soir. Il avait déjà annoncé la préparation d’un projet de loi sur la responsabilisation des entreprises en avril dernier.