200 perquisitions simultanées en Belgique: «La plus importante action policière et judiciaire de tous les temps dans notre pays»

A l’issue des ces perquisitions, plus de 17 tonnes de cocaïne ont été interceptées, 1,2 million d’euros et 48 personnes ont été privées de liberté.

Après plus de 2 années d’investigations intensives, quelque 200 perquisitions ont eu lieu dans le cadre d’un important dossier de criminalité organisée et de violences graves. L’enquête est dirigée par le parquet fédéral. Plus de 1.600 policiers ont été déployés.

La police et la justice ont pu enregistrer ce résultat contre la criminalité organisée grâce à une bonne coopération, entre autres avec des services étrangers et Europol, et au recours à des méthodes spéciales de recherche et des moyens technologiques de pointe, explique Vincent van Quickenborne et Annelies Verlinden dans un communiqué.

Le gouvernement entend lutter vigoureusement contre le crime organisé dans notre pays et soutient les services autant que possible dans cette enquête, annoncent-ils.