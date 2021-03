L’escadron de la mode

Hermès, Dior et Chanel ont diffusé leur vision de l’automne/hiver 2021/2022 à travers trois vidéos enchanteresses. Une Fashion Week à huis-clos, comme si on y était. En presque mieux.

Un film de 7’33 pour Hermès, 10’40 pour Chanel et 10’58 pour Dior. Une Fashion Week virtuelle, encore une. Oui, mais de plus en plus professionnelle, les grandes maisons commencent à s’y faire : le lieu, la chorégraphie, la bande-son sont à la hauteur des véritables défilés, la lumière, le cadrage, la réalisation sont celles d’authentiques courts-métrages. Trois femmes sont à la tête de ces immenses griffes de luxe. Chacune d’elle révèle les dessous de ces shows hors-norme et de leurs collections. Voici la compilation de leurs notes d’intention.