Didier Deschamps sous le charme

Nés en région parisienne, Moussa Sissako et ses frères ont grandi à Gennevilliers, à quelques kilomètres du Stade de France. « Quand on finissait l’école, on allait tout de suite jouer au football, il n’y avait que ça », explique Abdoulaye. « Moussa s’est essayé au taekwondo avant le foot, mais il a vite voulu faire comme moi. Il a commencé à cinq ans, soit un an avant les autres enfants. » Les deux garçons ne resteront pas très longtemps dans le club de leur enfance, à savoir le Racing à Colombes : à 13 ans, Abdoulaye rejoint l’AJ Auxerre et dans le même temps, Moussa file au PSG. « On ne se voyait pas beaucoup. Lui a un parcours assez direct, mois plus atypique avec Auxerre, Châteauroux puis Zulte Waregem. On se retrouve en Belgique, mais nous n’avons toujours pas réussi à jouer l’un contre l’autre. » Ce qui ne risque pas d’arriver bientôt puisqu’Abdoulaye, qui souffre d’une infection aux poumons, est « out » pour au moins trois mois.