Des anticorps dérivés du lama pour neutraliser le virus du covid

Winter, une femelle lama de quatre ans, est au centre de l’attention de chercheurs de l’Institut flamand de recherche en biotechnologie (VIB) de l’université de Gand et de l’institut Rega de la KULeuven depuis plus d’un an. Plus exactement, c’est un de ses anticorps dirigé contre le coronavirus qui les intéresse. Les lamas fabriquent en effet des anticorps comme les nôtres (qui ressemblent à deux chaînes lourdes et deux légères), mais aussi d’autres anticorps plus simples (deux chaînes légères seulement), plus faciles à cloner de façon industrielle pour en faire ce qu’on appelle des anticorps monoclonaux, à visée thérapeutique voire prophylactique.