Ligue des champions: grosse désillusion pour la Juve, sortie par Porto, Dortmund sort Séville (vidéos)

Le FC Porto et le Borussia Dortmund se sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions mardi soir. Les Portugais ont perdu 3-2 contre la Juventus après prolongation mais ont profité de l’avance acquise à l’aller (2-1). Même histoire pour les Allemands qui ont partagé 2-2 contre le FC Séville et ont assuré leur ticket pour le tour suivant.

Juventus-Porto

La Juventus se compliquait la tâche en concédant un penalty, transformé par Sergio Oliveira, dès la 19e minute. Federico Chiesa remettait les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs par un doublé (49e et 63e). Entre les deux buts turinois, Mehdi Taremi laissait ses équipiers à dix, après deux cartes jaunes (54e). Le score n’évoluait plus et la rencontre se prolongeait aux prolongations.