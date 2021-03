Donner un prix au CO2: l’idée est dans l’air

L’idée s’impose de plus en plus : parmi les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le principe d’augmenter le prix de la tonne de CO2 semble de plus en plus incontournable. La question est sans doute moins de savoir si le carbone va être taxé, mais quand et comment… De nombreux pays européens (France, Suède, Luxembourg, Suisse, Danemark…) ont introduit leur propre « taxe » sur le carbone. Même la Belgique, où la classe politique est connue pour son extrême frilosité à l’égard de la fiscalité – quand il s’agit d’annoncer une augmentation –, l’idée chemine.