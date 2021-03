Coupe de l’America: les Italiens, un œil rivé sur l’aiguière d’argent à Auckland

Reçu par le defender néo-zélandais de TNZ, le challenger italien de Luna Rossa brûle de ramener en Europe le plus vieux trophée sportif au monde. Un fameux défi !

C’était il y a 18 ans, le 2 mars 2003 exactement. En remportant à Auckland la 31e édition de la Coupe de l’America sur le score sans appel de 5-0 face à Team New Zealand, Alinghi qui bat pavillon… suisse, ramenait pour la première fois en Europe le plus vieux trophée sportif au monde !

Un coup très rude pour les kiwis, et sans doute encore un peu plus dur à encaisser qu’il avait été asséné par un pays dépourvu d’accès à la mer. Ceux qui l’avaient vu de temps en temps caboter sur le Lac Léman avaient cependant pu constater que le pont d’Alinghi accueillait très peu d’Helvètes. Ça faisait un moment qu’on avait compris que la prestigieuse Coupe de l’America était devenue un terrain de jeu apprécié des milliardaires en mal de distraction. Et en l’occurrence, l’industriel Ernesto Bertarelli avait trouvé là l’occasion d’assouvir sa passion pour la voile. En veillant à bien s’entourer… de Néo-Zélandais, emmenés par leur figure de proue Russell Couts.