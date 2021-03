Horeca: Bruxelles et la Wallonie vont muscler leurs aides

Vendredi dernier, à l’annonce des décisions prises par le Comité de concertation, l’horeca wallon et bruxellois s’est étranglé deux fois. D’abord parce qu’il a dû avaler une fermeture probable des restos et des bars, y compris en terrasse, jusqu’au 1er mai au moins. Ensuite, parce que Jan Jambon (N-VA), le ministre-président flamand, a pris ses homologues de court en annonçant une hausse très nette du soutien financier au secteur au Nord du pays. Cette aide toujours mensuelle – alors qu’elle est accordée au coup par coup dans la capitale et au Sud – va passer de 10 à 15 % du chiffre d’affaires perdu. « On en est presque réduit à demander l’asile économique à la Flandre », rit (jaune) Liza Miller, une des chevilles ouvrières du Collectif resto bar Bruxelles.