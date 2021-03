Des sourires, quelques paroles échangées et un désormais habituel poing contre poing en guise de salut. Roger Federer et David Goffin se sont retrouvés dans la bonne humeur en marge du tournoi de Doha, le premier depuis plus d’un an pour le Suisse, revenu d’une blessure au genou.

David Goffin dispute le premier tour ce lundi soir face au Serbe Filip Krajinovic (ATP 32) alors que Federer sera opposé au Britannique Daniel Evans (ATP 28) mercredi après-midi.