Fracture numérique: «Quasi 40% de la population en situation de vulnérabilité»

Pour les sociologues Périne Brotcorne et Patricia Vendramin (UCLouvain), le confinement a rendu plus visibles que jamais les fragilités numériques qui parcourent la société

ENTRETIEN

On peut le dire à maints égards le confinement est un grand laboratoire. C’est le cas notamment en matière d’usages numériques. Le dernier numéro de Sociétés en changement, réalisé conjointement par les sociologues Périne Brotcorne et Patricia Vendramin (Centre interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société), s’est penché sur la question de la transition numérique et du risque d’exclusion qu’elle pouvait induire. Leurs conclusions font apparaître sous les statistiques des réalités complexes et donnent à penser que la transition numérique ne peut, en aucun cas, faire l’économie de préoccupations liées à l’inclusion sociale.