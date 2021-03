France: un mystérieux trou de 4 mètres dans un champ (vidéo)

Il n’est visible d’aucune route et on ne sait pas exactement quand il est apparu. Un trou de 3 mètres de large et 4 mètres de profondeur est apparu dans un champ à Tugny-et-Pont, dans l’Aisne, rapporte l’Union. Grégoire Bono, le maire de la commune, avoue son ignorance sur l’apparition de ce cratère : « Je ne sais pas ce que c’est. Il est apparu d’un seul coup. On essaye de se renseigner. »

Le secteur est connu pour avoir abrité de nombreuses carrières de craie, mais personne n’a le souvenir qu’il en existait une à cet endroit-là.