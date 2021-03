Grande criminalité: «Sky ECC», la plus vaste opération de cyberpolice dans l’histoire judiciaire belge

La police et la justice ont infiltré et démantelé un réseau de téléphones chiffrés, Sky ECC, suspecté d’être une organisation criminelle. Un milliard de messages à déchiffrer, échangés notamment par des barons de la drogue anversois. Une mine…

Sky ECC promet sur son site internet une prime de 5 millions de dollars à qui parviendrait à pirater son réseau de téléphonie ultra-sécurisé (pensaient-ils). « Nous avons envoyé une lettre aujourd’hui avec le numéro de compte de la police fédérale », plaisante mardi soir le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw. Et pour cause, sous la direction de son parquet et celui d’Anvers, les policiers belges sont parvenus à capter près d’un milliard de messages chiffrés, dont la moitié a déjà pu être décodée à ce jour. Sky ECC, une entreprise opérant depuis le Canada et les Etats-Unis, est à terre.