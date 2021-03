David Leisterh (MR): «Le gouvernement bruxellois coupe lui-même le lien avec la Wallonie»

ENTRETIEN

Bruxelles sclérosée par son millefeuille institutionnel ? « Disons que le fédéralisme belge n’a pas atteint son point d’équilibre », confirme David Leisterh. Le patron du MR bruxellois acte les maux qui « affaiblissent et décrédibilisent » la Région, et propose une réforme, compatible, selon lui, avec les visions régionalistes ou belgicaines cohabitant au sein des bleus. « Ce qu’on propose, c’est un compromis entre régionalistes et communautaristes. Et, en tout cas, on ne veut pas se retrouver, pour la prochaine réforme de l’Etat, non préparés. On lance donc, en parallèle au MR bruxellois et au MR national, une réflexion, sans aucun tabou. Nous, on veut dégager des propositions qui renforcent Bruxelles », se réjouit-il.