Une possible nouvelle affaire de visas agite la N-VA, qui dément

Une « affaire Kucam » bis ou des rumeurs malveillantes orchestrées par les services iraniens ? La N-VA fait bloc derrière sa députée Darya Safai et son mari. La Sûreté de l’Etat a bien transmis des informations suspectes au gouvernement, mais l’enquête commence à peine.

Sammy Mahdi, secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, a justifié devant la commission de l’Intérieur de la Chambre sa décision de signaler au parquet fédéral les rumeurs visant l’époux de la députée N-VA. - Belga

Attention, dossier sensible. Potentiellement explosif. Ou gonflé à l’hélium ? Le temps et la justice le diront sans doute. La semaine dernière, nos confrères du Morgen ont révélé le contenu d’une note de la Sûreté de l’Etat soumise au secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V). Ce dernier a ensuite transmis ces mêmes informations au parquet fédéral.

Qu’y lit-on ? Qu’un certain Saeed Bashirtash, réfugié iranien opposant au régime de Téhéran – mais aussi époux de la députée N-VA Darya Safai – est accusé par certains de se livrer à un trafic de visas.