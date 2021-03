Hannes Delcroix: du rêve au cauchemar à Anderlecht

Un duel aérien gagné. Un de plus dans la saison de l’explosion pour Hannes Delcroix. Un duel fatal aussi. En montant bien plus haut que De Camargo et Vranckx, le défenseur central anderlechtois a mis, bien malgré lui, un terme à sa saison. À sa très bonne saison. Dimanche, au début de la seconde période entre Anderlecht et Malines, rien ne présageait du pire pour le joueur formé à Neerpede. Tout au plus, son poing rageur frappant la pelouse illustrait sa frustration d’abandonner ses partenaires. Mais son visage était empreint de sérénité et non de la crainte et de l’inquiétude d’une grave blessure. Pourtant, le couperet est tombé mardi : une opération indispensable pour soigner son genou et un verdict sans appel. Sa saison est terminée alors que le plus beau était à venir : une demi-finale de Coupe de Belgique contre Genk dimanche, une fin de phase classique sous tension, des playoffs et… la possibilité de disputer l’Euro avec les Diables.