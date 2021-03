Près d’un Belge sur trois dort mal à cause de la pandémie

La pandémie de coronavirus tient les Belges éveillés. Au cours du second confinement, le nombre de personnes se plaignant d’insomnie a augmenté de 29 %, rapportent Het Laatste Nieuws et De Standaard mercredi citant une étude de la VUB et de l’hôpital Brugmann à Bruxelles.

En début d’année passée, 7 à 8 % des Belges se plaignaient d’incapacité à trouver le sommeil. Ce nombre a grimpé à 19 % durant le premier confinement. Au second confinement, la proportion est même passée à 29 % d’insomniaques. Soit quatre fois plus que 12 mois auparavant.

« Il s’agit de plaintes graves, pour lesquelles les gens doivent être traités en fin de compte », affirme le professeur en neuroscience comportementale, Olivier Mairesse, qui a dirigé la recherche, dans Het Laatste Nieuws.