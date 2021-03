Un vrai et bon rock de guitares: l’écoute intégrale du nouveau Kings Of Leon

Son rock a beau être on ne peut plus traditionnel, il est fait de ces mélodies sans âge destinées prioritairement à la scène.

Le groupe des frères Followill de Nashville, Tennessee, qui publie ici son huitième album, est un des rares groupes de rock apparus ce siècle qui parvient encore à tirer son épingle du jeu (son précédent We Are Like Love Songs (WALLS) de 2016 ayant été numéro un aux States). Son rock a beau être on ne peut plus traditionnel, il est fait de ces mélodies sans âge destinées prioritairement à la scène. Un vrai et bon rock de guitares qui ne s’embarrasse pas de sonorités à la mode pour défendre une certaine (bonne) idée du rock mainstream.

