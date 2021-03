Lucienne Renaudin Vary Piazzolla stories

Imaginé par la trompettiste Lucienne Renaudin Vary lors de sa dernière tournée en Amérique du Sud, Piazzolla Stories est un hommage flamboyant au compositeur argentin. On y retrouve évidemment les standards de Piazzolla, mais aussi des œuvres des compositeurs ayant inspiré le maître du tango argentin : Nadia Boulanger, Carlos Gardel, Alberto Ginastera ou encore Bach et Paganini. Un éclectisme qu’elle explore en variant les formations : trompette seule, avec orchestre l’Orchestre philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Sascha Goetzel, en duo (avec l’accordéoniste Richard Galliano ou le guitariste Thibaut Garcia)… Un choix qui fait sens et qui met en perspective cette musique sensuelle et hypnotique.