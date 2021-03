Ksenija Sidorova Piazzolla reflections

Une interprétation à la fois émouvante, dynamique, piquante : dans Piazzolla Reflections, l’accordéoniste lettonne Ksenija Sidorova propose un voyage musical intense au cœur de la musique (et de l’univers) de Piazzolla. « Pour cet album, je voulais célébrer Piazzolla le novateur en associant certains de ses chefs-d’œuvre à des pièces écrites pour l’accordéon classique par d’autres compositeurs, explique la musicienne qui a choisi d’associer à Piazzolla des pièces de Bach, Sergey Voitenko, Franck Angelis, Pietro Roffi et Sergey Akhunov. Piazzolla le révolutionnaire, le pionnier, l’homme en avance sur son temps… Jouer ce répertoire m’a donné une impression de liberté artistique et embrasé la foi en mon instrument. » Un disque multiple et passionnant.