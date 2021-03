Bon anniversaire Astor Piazzolla, le père du «tango nuevo»

Il ne rêvait au départ que de musique classique. Voulait devenir le nouveau Bartók ou le nouveau Stravinsky. Il devint le père du tango nuevo, cette relecture contemporaine du genre qui traversa les frontières de l’Argentine. Figure incontournable de l’Histoire musicale du XXe siècle, Astor Piazzolla était un musicien virtuose mais aussi un visionnaire. Il a laissé derrière lui une œuvre colossale (plus de mille pièces, dont l’incontournable Libertango) qui a révolutionné le langage du tango, transcendant les genres (il mêle classique, jazz, tango), se libérant des traditions poussiéreuses et tendant vers la modernité en explorant des dynamiques et des harmonies différentes. Une œuvre et un héritage célébrés aujourd’hui de toutes parts à l’occasion du centenaire de sa naissance.