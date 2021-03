Pas de dividende chez Balta

Le groupe Balta, spécialisé dans la fabrication de tapis et moquettes, ne versera pas de dividende pour la troisième année consécutive, selon ses résultats annuels publiés mercredi. Le coronavirus a eu de fortes conséquences sur les résultats de l'entreprise, qui avait dû fermer ses usines en raison de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 561,8 millions d'euros en 2020, en baisse de 16,3% par rapport à l'année précédente. Le résultat d'exploitation a lui chuté de 28,2% à 20,2 millions d'euros. Balta a subi une perte nette de 12,6 millions d'euros, contre un bénéfice de plus de 10 millions d'euros un an plus tôt.

Le groupe dit rester vigilant en raison de la perturbation des marchés et de la hausse des coûts.

Aucun dividende ne sera versé aux actionnaires. Le fabricant de tapis souligne le contexte incertain, les dépenses programmées et le taux d'endettement.

Le carnet de commandes reste cependant solide, assure Balta.