Vers un assouplissement du couvre-feu bruxellois? Rudi Vervoort et les bourgmestres réunis ce mercredi

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort rencontrera les bourgmestres bruxellois mercredi, a-t-il indiqué mardi en commission du parlement bruxellois, à l’occasion d’un mini-débat sur l’opportunité de maintenir dans la capitale le couvre-feu dont personne à titre individuel n’est satisfait, y compris, à l’entendre, lui-même.

Les échanges ont une fois de plus montré la nervosité qui règne entre les partis sur cette question après quatre mois d’application de la mesure en Région-capitale et une volonté largement répandue d’y mettre un terme.

Ils sont nombreux, jusque dans la majorité à en souhaiter la fin, au moins dans sa configuration actuelle (22h-6h), en dehors du clivage majorité-opposition, mais des échanges, on n’a pas constaté non plus une ligne claire se dégager en faveur d’une mesure alternative.