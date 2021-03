Coupe de l’America: Team New Zealand et Luna Rossa se partagent les deux premières régates

On mettra ça sur le compte de la nervosité. Tout de même inquiétante de prime abord. Car la manière avec laquelle Jimmy Spithill a raté sa manœuvre de départ lors de la toute première régate de la 36e Coupe de l’America, mercredi à Auckland (ciel nuageux et vent faible), prêtait presque à sourire ! Sans doute piqué au vif, le barreur australien a ensuite tenté de rattraper le coup en effectuant une manœuvre très agressive qui aurait pu coûter une pénalité à Luna Rossa. Il ne fallait cependant pas en ajouter à des Italiens d’emblée largués de plusieurs dizaines de mètres, et qui ont franchi la ligne d’arrivée avec… 31 secondes de retard sur le defender, un gouffre !