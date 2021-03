Le Pain Quotidien ferme temporairement la moitié de ses boulangeries

L'entreprise indique avoir gardé la quasi-totalité de ses boulangeries ouvertes depuis le début de la pandémie mais que cette situation n'est plus tenable en raison des restaurants fermés et de l'absence de perspective d'amélioration. La CEO évoque également un "manque de soutien du gouvernement". "Le Pain Quotidien est très déçu des annonces faites au terme du comité de concertation de vendredi dernier", ajoute-t-elle. "Trop vague, le message du gouvernement sur une possible réouverture à partir du 1er mai est émaillé de nombreuses réserves et conditions."

La chaîne se dit donc contrainte de fermer temporairement la moitié de ses boulangeries en Belgique, notamment deux à Bruxelles, trois à Anvers ainsi que les établissements de Liège, Waterloo et Wavre. Ils rouvriront en même temps que les restaurants, lorsque les clients pourront consommer à l'extérieur comme à l'intérieur.