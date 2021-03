Bruxelles: le couvre-feu maintenu à 22h jusqu’au 31 mars

Rudi Vervoort et les bourgmestres bruxellois se sont réunis ce mercredi matin pour évaluer la nécessité de garder un couvre-feu plus strict que dans le reste de la Belgique.

Le couvre-feu est maintenu à 22h jusqu’au 31 mars, soit le début des vacances de Pâques. Rudi Vervoort et les bourgmestres bruxellois se sont réunis ce mercredi matin afin d’évaluer la nécessité de garder un couvre-feu plus strict que dans le reste de la Belgique. De nombreuses voix politiques se sont élevées ces derniers jours pour demander un lissage entre les différents couvre-feu belges. En effet, en Wallonie et en Flandre, le couvre-feu court de minuit à 5 heure du matin.

Une réévaluation de ces mesures à partir du 26 mars est prévue, sur base de l’évolution de la situation sanitaire, de l’avancement de la campagne de vaccination et du plan plein air décidé par le Codeco. Si la situation sanitaire le permet, le couvre-feu sera aligné aux décisions du Codeco en la matière le 1er avril.