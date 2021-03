Plus de 20.000 nouveaux webshops créés en 2020

Le marché belge du commerce électronique a progressé de 7,5% l'année dernière par rapport à 2019, pour atteindre plus de 8,8 milliards d'euros, selon le baromètre e-commerce de l'entreprise The House of Marketing et de l'association SafeShops publié mercredi. Plus de 20.000 nouvelles boutiques en ligne ont également été créées l'année dernière.