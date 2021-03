Yves Vanderhaeghe accusé de racisme: le Cercle de Bruges tente d’éteindre l’incendie

La Pro League a lancé le week-end dernier la troisième édition de « Football for All », la campagne arc-en-ciel dans laquelle la Pro League et les clubs prônent la diversité et l’inclusion sur et autour des terrains. Elle sera suivie par les Diables rouges dans le courant du mois de mars.

Les capitaines des équipes de Jupiler Pro League et de 1B Pro League ont ainsi porté un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel. Les drapeaux de corner avaient les mêmes couleurs.

Plusieurs scènes ont toutefois indigné le grand public. On vous a déjà parlé de « l’affaire du brassard » à Anderlecht. Place à un autre « événement ».