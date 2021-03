Les syndicats prévoient une grève nationale le 29 mars dans le secteur privé, a-t-on appris mercredi à bonne source.

Les négociations entre syndicats et employeurs sur les salaires et les conditions de travail dans le secteur privé sont tendues depuis plusieurs semaines à cause d’une marge salariale plafonnée à 0,4% pour les deux prochaines années. Les syndicats réclament un accord interprofessionnel juste tandis que le patronat fait valoir la faible marge de manœuvre en cette période de crise sanitaire et économique.

