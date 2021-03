Delphine de Vigan dépeint une vie trop belle pour être vraie

Si Les enfants sont rois, titre du nouveau roman publié par Delphine de Vigan, les rois sont nus. Ou au moins exposés à tous les regards à chaque instant de leur jeune existence. Plus que les enfants, c’est l’image qui règne, omniprésente et imposant les contraintes de la course à l’audience : le quotidien de Kimmy, 6 ans, et de son frère Sammy, 8 ans, est rythmé par les vidéos, dont certaines devenues virales, postées sur YouTube et Instagram. Mélanie, leur mère, a été marquée au fer rouge par la première émission de téléréalité française, Loft Story, à propos de laquelle il avait été dit : « Il y aura un avant et un après ». Tout a commencé là, en 2001, avec Loana ou Jean-Edouard, jetés en pâture aux téléspectateurs et devenus, en quelques mois, des stars.