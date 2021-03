Elise Mertens domine encore Caroline Garcia et file en quarts de finale à Dubaï

La numéro 1 belge, 25 ans, 18e mondiale, a dominé en 8es de finale la Française Caroline Garcia, 27 ans, 47e mondiale en deux manches : 6-4, 6-2 en 1 heure et 32 minutes de jeu.

Après avoir perdu son service dans le 4e jeu et mené alors 1-3, Elise Mertens a haussé son niveau pour contre-breaker son adversaire, lui prendre trois fois son service et ne lui concéder plus qu’un seul jeu. La Belge s’imposait ainsi 6-4 en 49 minutes.

Frustrée, Caroline Garcia ne parvenait pas à gagner ses premiers jeux de service dans la seconde manche. Imperturbable et malgré la perte de sa première mise en jeu aussi, Elise Mertens gardait les commandes du match pour filer à 5-1 et s’imposer ensuite une deuxième fois consécutivement face à Garcia, sur sa première balle de match convertie par un ace. Avec la manière. 6-4, 6-2.