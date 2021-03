Une panne sur le réseau de Telenet perturbe plusieurs services

La panne s’est déclarée vers 11h30 mercredi matin. Entre autres, le système de courriel interne de Telenet et la boutique en ligne de l’opérateur sont touchés.

L’opérateur Telenet est confronté à une panne dans un bâtiment du district de Hoboken à Anvers, qui perturbe un certain nombre de services mercredi. Un tiers des clients sont actuellement dans l’incapacité de passer des appels via des lignes fixes, indique sa porte-parole Isabelle Geeraerts. Un certain nombre d’hôpitaux sont également injoignables par téléphone.

La panne s’est déclarée vers 11h30 mercredi matin. Entre autres, le système de courriel interne de Telenet et la boutique en ligne de l’opérateur sont touchés.

Les personnes dont le trafic des lignes fixes passe par les installations de Hoboken ne pouvaient ni passer ni recevoir d’appels, ce qui concernerait environ un tiers des clients de Telenet.