Bruxelles: un nouveau projet emblématique de bureaux

Le bâtiment prendra place à l’angle de la rue des Colonies et de la rue de la Chancellerie, dans le quartier de la gare Centrale, à deux pas du nouveau siège central de BNP Paribas Fortis. Un contrat d’emphytéose sur 99 ans a été signé à ce propos. Le projet dispose des permis nécessaires pour la construction de 13.000 m² de bureaux, 650 m² de terrasses et 741 m² de commerces. Les équipes peaufinent le projet et entament la préparation des appels d’offres aux entreprises. Les travaux débuteront cet été et la livraison de l’immeuble est prévue pour le second semestre 2023.