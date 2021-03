Coronavirus: la crise a coûté 2,1 milliards d’euros en 2020 à la Wallonie

Le coût de la crise du coronavirus pour la Wallonie serait de 2,1 milliards d’euros pour l’année 2020 sur base des comptes arrêtés en décembre dernier, a indiqué mercredi Jean-Luc Crucke, ministre du Budget wallon, qui faisait le point sur l’impact de la crise Covid sur les finances wallonnes.

En juin, le coût avait été estimé à 1,8 milliard pour l’année 2020, première année de la crise du coronavirus.

L’an dernier, la Wallonie a enregistré une perte de 583 millions d’euros de recettes et a dépensé 1,553 milliard d’euros pour lutter contre la crise du coronavirus et ses conséquences. «90% de ces dépenses ont été attribuées à la santé et à l’économie», a souligné le ministre.