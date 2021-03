AerCap rachète la filiale de location d'avions de General Electric pour 30 mds USD

GE va recevoir 24 milliards de dollars en numéraire, une participation de 46% dans la nouvelle société et un milliard de dollars à la clôture de l'opération, selon des communiqués distincts des deux groupes publiés mercredi.

Il s'agit d'une opération majeure entre les deux sociétés, qui achètent des avions à Airbus ou Boeing par exemple pour les louer aux compagnies aériennes.

Au total, la nouvelle entité possédera ou gérera plus de 2.000 avions et 300 hélicoptères, et comptera environ 300 clients dans le monde.

"Alors que la reprise du transport aérien gagne en intensité, cette transaction représente une occasion unique qui va créer de la valeur sur le long terme pour nos investisseurs", souligne Aengus Kelly, directeur général d'AerCap.

GE va de son côté utiliser les fonds récoltés pour réduire son énorme dette. Grâce à la transaction et à sa trésorerie existante, il compte se désendetter de 30 milliards de dollars. Il aura réduit sa dette de 70 milliards de dollars depuis fin 2018.