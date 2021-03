Les Syriens de Turquie ne pensent plus repartir

Dix ans après le déclenchement du conflit en Syrie, plus de cinq millions de Syriens vivent toujours loin de leur pays, qu’ils ont dû fuir pour trouver refuge dans un pays voisin ou au-delà. La Turquie accueille à elle seule plus de 3,6 millions d’entre eux, de loin le record mondial. Les Syriens y ont refait leur vie et beaucoup ne pensent plus rentrer dans leur pays.